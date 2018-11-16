Компания Huawei откроет в Татарстане свой научно-исследовательский центр
Во время визита делегации Татарстана в Китай в штаб квартире Huawei глава Минсвязи Татарстана Роман Шайхутдинов и вице-президент компании по глобальному сотрудничеству Жу Вейхуа подписали меморандум о сотрудничестве.
В рамках его реализации китайский партнер начинает работу по созданию в Татарстане своего научно-исследовательского центра.
В целом же подписанный документ затрагивает не только исследовательские работы в области ИТ, но и привлечение к ним научных кадров, а также стартапов Татарстана.
- Наше сотрудничество с Huawei в области развития систем безопасного города, внедрения технологии 5G поможет нам сделать мощный рывок в развитии цифровой экономики региона и страны. Новый центр исследований и разработок, который планируется открыть, поможет эффективно использовать научно-технический потенциал республики, - в итоге отметил Роман Шайхутдинов.
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»