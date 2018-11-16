Стало известно кто возглавил Казанский государственный аграрный университет

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-16T12:24:53+03:00

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Новым ректором Казанского государственного аграрного университета стал Айрат Валиев. С июля текущегго года он занимал должность временно исполняющего обязанности ректора вуза. Соответствующий приказ о его новом назначении Министерства сельского хозяйства России от 14 ноября 2018 года уже вступил в силу.

Отметим, что с 1996 года по 17 июля 2018 года университет возглавлял Джаудат Файзрахманов. Сейчас он занимает должность советника ректора.

СПРАВКА

Айарт Валиев с 2012 года является аккредитованным экспертом Рособрнадзора страны. Помимо этого он автор более 200 научных и учебно-методических работ по проблемам механизации сельского хозяйства. Новый ректор проходил повышение квалификации и стажировку в ведущих вузах России и сельскохозяйственных предприятиях, в том числе в Германии, Нидерландах, Словакии и Китае.