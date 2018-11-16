Житель Набережных Челнов пожаловался на кольца с изображением конопли

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-16T11:44:44+03:00

Товар уже изъят из магазина и отправлен на экспертизу

Изменить размер текста: A A

В рамках акции "Расскажи, где торгуют смертью" на круглосуточный телефон доверия МВД по Татарстану поступил звонок от жителя Набережных Челнов. Мужчина сообщил, что в одном из магазинов бижутерии города продают кольца в виде лепестков конопли.

Хоть это не само наркосодержащее растение, а всего лишь его изображение, полученное сообщение не было проигнорировано. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков лично съездили в данный магазин. Товар был обнаружен, изъят из продажи и отправлен на экспертизу.

- За пропаганду наркотических средств индивидуальному предпринимателю грозит административный штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД Набережных Челнов.

Напомним, ранее в Казани магазин продававший мужские носки с изображением конопли был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»