В Марий Эл выпившая девушка на чужой машине опрокинулась в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 15 ноября в поселке Шелангер Звениговского района республики. Выпившая 21-летняя местная жительница, не имеющая водительских прав, взяла у приятеля автомобиль - Лада двенадцатой модели, покататься.
Давал ли на это согласие сам мужчина, пока неизвестно. Это еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл.
В итоге девушка не справилась с управлением, и на скорости автомобиль вместе с ней опрокинулся в кювет, где и перевернулся.
- В результате ДТП она получила травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»