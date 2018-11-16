2018-11-16T11:14:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл выпившая девушка на чужой машине опрокинулась в кювет

При этом она не имела водительских прав
Лика ИСАЕВА
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Медики "скорой" зафиксировали у девушки различные травмы.Медики "скорой" зафиксировали у девушки различные травмы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 15 ноября в поселке Шелангер Звениговского района республики. Выпившая 21-летняя местная жительница, не имеющая водительских прав, взяла у приятеля автомобиль - Лада двенадцатой модели, покататься.

Давал ли на это согласие сам мужчина, пока неизвестно. Это еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл.

В итоге девушка не справилась с управлением, и на скорости автомобиль вместе с ней опрокинулся в кювет, где и перевернулся.

- В результате ДТП она получила травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

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