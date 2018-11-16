В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-16T10:44:27+03:00

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Трагедия произошла в Мензелинске в доме №33 на улице Пионерской. 15 ноября в 18.36 от жителей дома получили сообщение, что в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома горят вещи. Площадь пожара 1,5 кв. метра.

К приезду огнеборцев возле дома столпились соседи, которые сообщили, что в квартире №4 возможно находятся люди. Пожарные заметили, что имеется угроза распространения пожара по всей площади квартиры, тем временем разбитого окна первого этажа валил дым. О помощи никто не просил.

Во время разведки в спальной комнате квартиры на диване было обнаружено тело 40-летнего мужчины. На диване, на котором лежал погибший следов горения не обнаружено. В углу комнаты происходило тление старых вещей на площади 1,5 квадратных метра.

- Условия развития пожара – позднее обнаружение, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины возникновения огня выясняются.