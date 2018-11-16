17 ноября в Казани состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки
В субботу, 17 ноября, в Казани будут организованы сельхозярмарки, где можно будет приобрести и продовольственные товары повседневного спроса.
Ярмарки будут организованы в Советском районе на территории рынка "Дерби", в агропромышленном парке "Казань", в поселке Юдино перед Домом культуры Железнодорожников, перед парком имени Карима Тинчурина, на территории технополиса "Новая Тура". А также по адресам проспект Хусаина Ямашева, 71а; улица Ленинградская, 27; Батыршина, 20; Краснококшайская 152/2, проспект Победы, 5а;Шамиля Усманова, 1.
Помимо столицы Татарстана сельскохозяйственные ярмарки 17 ноября пройдут в Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленадольского района республики. В татарстанском Автограде для этого будут задействованы три площадки: стадион "Строитель", агропромышленный парк "Южный" и территория ипподрома.