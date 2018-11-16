2018-11-16T09:57:28+03:00
Происшествия

В Чебоксарах коммунальная авария оставила без воды детсады, школу и дома

ЧП произошло на улице 324-й Стрелковой Дивизии
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Коммунальная авария произошла вечером 15 ноября в районе детсада №125 на улице 324-й Стрелковой Дивизии.

На сайте управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Чебоксар опубликовано сообщение, что с 20.10 15 ноября и до окончания аварийных работ на сетях водоснабжения ограничена подача холодной воды. Это коснулось потребителяй по проспекту Тракторостроителей,№№ 19 (д/с №127), 21, 23, 25, улице Кадыкова,№№ 6 - 1/2 дома, 10 а (д/с №125), 12 - 1/2 дома, 16 а (школа № 43), 16, 18; улице 324 Стрелковой Дивизии,№ 21 а.

С 9.30 до 15.30 для замены провода отключают электроснабжение потребителям по ул.Крупской, Бродского, Башмачникова, Кременского.

С 9.30 до 15.00 для ремонта линии отключают электроснабжение потребителям по ул.Путепроводная,1-33, 2-52, 2ая Путепроводная.

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