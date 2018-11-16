2018-11-16T09:41:49+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионера

Мужчина получил травму головы
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел на "зебре"Наезд произошел на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 ноября в 17.05 на улице Мавлютова в Приволжском районе столицы Татарстана. 51-летняя женщина-водитель автомобиля "Пежо", по предварительным данным, грубо нарушила правила дорожного движения не уступила дорогу и совершила наезд на 63-летнего пенсионера. В этот момент мужчина переходил дорогу по "зебре".

- В результате ДТП пенсионер получил ушиб головы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 157 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов и три столкновения автотранспорта. В результате шесть участников ДТП – два пешехода, пассажир и три водителя - получили различные травмы.

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