В Казани убегающего от преследователей мужчину сбила легковушка
Наезд произошел в четверг. 15 ноября, приблизительно в 20.30 на улице Сибирский тракт в Советском районе столицы Татарстана. Со слов очевидца, на улице двое молодых людей начали агрессивно приставать к прохожему. Тот бросился бежать, стремясь оторваться от преследователей.
Погоня проходила по середине проезжей части, и в какой-то момент преследуемый молодой человек попал под колесаотечественного автомобиля. Его преследователи разделились - один скрылся с места происшествия, другой подошел проверить, что произошло с пострадавшим. На место вызывали "скорую помощь".
- 29-летний молодой человек получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Водителю автомобиля - 33 года, он оставался на месте ДТП до приезда сотрудников полиции.
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