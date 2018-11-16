В Казани задымился торговый центр
Тревожное сообщение пришло в четверг, 15 ноября, в 19.43 по единому номеру вызова экстренных служб 112. Сообщили, что в торговом центре «ХL» по адресу Казань, проспект Хусаина Ямашева, дом 97наблюдается задымление.
На место ЧП незамедлительно были отправлены силы и средства казанского пожарно-спасательного гарнизона по автоматическому рангу пожара №2.
Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.
Во время проверки сообщения выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в одном из помещений на третьем этаже.
В 19.58 вызову №2 дан отбой, сообщили в МЧС Татарстана.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»