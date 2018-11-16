В Казани задымился торговый центр

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-16T09:08:10+03:00

На месте ЧП работали спасатели МЧС Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

ЧП произошло в ТЦ «ХL» в Ново-Савиновском районе столицы республики

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Тревожное сообщение пришло в четверг, 15 ноября, в 19.43 по единому номеру вызова экстренных служб 112. Сообщили, что в торговом центре «ХL» по адресу Казань, проспект Хусаина Ямашева, дом 97наблюдается задымление.

На место ЧП незамедлительно были отправлены силы и средства казанского пожарно-спасательного гарнизона по автоматическому рангу пожара №2.

Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Во время проверки сообщения выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в одном из помещений на третьем этаже.

В 19.58 вызову №2 дан отбой, сообщили в МЧС Татарстана.