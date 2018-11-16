2018-11-16T08:32:17+03:00
Звезды

Татарский кукольный театр "Экият" готовит премьеру спектакля

Пьесу "Йолдыз тапкан кыз" (Девочка и Звезда) по произведению Фаниса Яруллина покажут 13 декабря
Лика ИСАЕВА
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Премьера спектакля состоится 13 декабряПремьера спектакля состоится 13 декабряФото: Из материалов пресс-службы
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Эту постановку в репертуар театра включили неслучайно - в 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения автора произведения - народного поэта Татарстана, лауреата Государственной премии РТ имени Тукая Фаниса Яруллина, сообщил режиссер спектакля Ильдус Зиннуров.

Премьера "Девочки и Звезды" состоится 13 декабря, написал пьесу Ркаиль Зайдулла.

Репетиции в театре идут полным ходом с утра до вечера, артисты работают с большим желанием. Завершается подготовительные этапы – доделывается декорации, шьются костюмы. В полной готовности куклы, сообщает пресс-служба театра.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств РФ и РТ Ильдус Зиннуров, художник-постановщик номинанат национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург), композитор – заслуженный деятель искусств РТ Масгуда Шамсутдинова (США), хореограф – заслуженный деятель искусств РТ Гузаль Маннапова, аранжировка - заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.

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