Муфтий Татарстана предложил назвать казанский аэропорт именем Тукая
Стартовало финальное голосование за присвоение международным аэропортам России имен великих соотечественников. Вслед за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин отметилв своем инстаграме, что, по его мнению, в Казани аэропорт нужно назвать в честь Габдуллы Тукая.
- Если бы спросили мое мнение о том, в честь кого нужно назвать аэропорт, то это, безусловно, был бы Тукай. Невозможно переоценить творчество поэта-героя Мусы Джалиля и деятельность известного авиаконструктора Туполева, но Тукай - это наш Пушкин, символ татарского возрождения, пример образованности, одаренности и безграничной любви к своему народу, гордость нации, - написал муфтий Татарстана
Кроме того, отметил, что ему импонирует в поэзии Тукая глубокая религиозность и мотивы из Корана.
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