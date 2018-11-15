2018-11-15T19:28:56+03:00
Общество

Муфтий Татарстана предложил назвать казанский аэропорт именем Тукая

Об этом Камиль хазрат Самигуллин написал у себя в инстаграме
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Стартовало финальное голосование за присвоение международным аэропортам России имен великих соотечественников. Вслед за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин отметилв своем инстаграме, что, по его мнению, в Казани аэропорт нужно назвать в честь Габдуллы Тукая.

- Если бы спросили мое мнение о том, в честь кого нужно назвать аэропорт, то это, безусловно, был бы Тукай. Невозможно переоценить творчество поэта-героя Мусы Джалиля и деятельность известного авиаконструктора Туполева, но Тукай - это наш Пушкин, символ татарского возрождения, пример образованности, одаренности и безграничной любви к своему народу, гордость нации, - написал муфтий Татарстана

Кроме того, отметил, что ему импонирует в поэзии Тукая глубокая религиозность и мотивы из Корана.

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