2018-11-15T17:58:14+03:00
Экономика

ВТБ Страхование запускает новую программу «Защити себя»

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Компания ВТБ Страхование запускает новый страховой продукт «Защити себя». Владельцы полиса получают круглосуточный доступ к онлайн-консультациям высококвалифицированных врачей с помощью телемедицины, а также защиту в случае диагностирования онкологических заболеваний.

Телемедицина позволяет получать удаленные онлайн-консультации терапевтов, практикующих в ведущих лечебных учреждениях страны. Полис позволяет без визита в клинику получить оперативные рекомендации по вопросам, связанным со здоровьем, узнать второе медицинское мнение врачей высшей категории по ранее установленному диагнозу и плану лечения, загрузить результаты анализов и хранить историю общения с экспертами в электронном виде.

В случае диагностирования онкологических заболеваний страховая защита по полису включает содействие в лечении: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, а также единовременную выплату застрахованному.

- Страховой полис «Защити себя» представляет собой симбиоз двух наших наиболее востребованных продуктов – телемедицины и помощи в случае диагностирования онкологического заболевания. Уверен, что наш новый продукт будет пользоваться популярностью среди населения, - прокомментировал первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

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