Жителя Чебоксарах будут судить за изнасилование пенсионерки и кражу у нее телефона

СЕГОДНЯ 19:41 2018-11-15T19:42:13+03:00

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Злоумышленник надругался над женщиной в ее квартире

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38-летнего безработного из Чебоксар обвиняют в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и краже.

Как следует из материалов уголовного дела, 6 сентября в столице Чувашии пьяный мужчина, оттолкнув от двери 68-летнюю пенсионерку, и проник в ее квартиру. Там он, угрожая убийством, изнасиловал женщину. После этого забрал у нее мобильный телефон и сбежал.

Несмотря на то, что обвиняемый не был знаком жертве, правоохранители довольно быстро нашли его и задержали.

- Мужчина был заключен под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд.

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