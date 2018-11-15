В Татарстане огласили приговор несовершеннолетнему «террористу»
17-летнего жителя Алексеевского района Татарстана суд признал виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
В июне этого года в селе Билярск парень спросил полицейского разрешения пройти через территорию детского палаточного лагеря «Сэлет». Получив отказ, он заявил стражу порядка, что там находится бомба и сбежал.
На место тут же приехали сотрудники экстренных служб. Обыскав территорию, они не нашли взрывных устройств. Спустя время парня задержали
- Свою вину фигурант полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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