В Чувашии отыскали отца восьмерых детей, накопившего алиментов почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-15T18:41:22+03:00

В это время он успел нарожать еще пятерых

Изменить размер текста: A A

Когда судебные приставы смогли отыскать 37-летнего алиментщика из деревни Мемеши Чебоксарского района, то очень обрадовались. Мужчина с 2011 года не платил алименты на трех своих несовершеннолетних детей. К этому времени сумма скопилась в размере 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии.

Все это время мужчина жил в Чебоксарах вместе со своей второй супругой. У них уже пять своих, совместных детей. Как утверждает нынешняя жена, мужчина никогда нигде не работал, и обеспечивает семью в основном она.

Выяснив, что супруг уже должен почти миллион детям от прежнего брака, новая жена решила не отставать. Она составила заявление в суд с требованием взыскать с мужа алименты на последующих пятерых своих детей.