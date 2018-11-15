В Чебоксарах приставы опечатали башенные краны

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-15T19:13:09+03:00

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Приставы Чебоксар на 90 суток приостановили в городе работу башенных кранов, установленных на строительных площадках по улице Богдана Хмельницкого. Это произошло по решению Ленинского районного суда, куда обратились специалисты Ростехнадзора Чувашии.

Во время внеплановой выездной проверки в области промышленной безопасности выяснилось, что при эксплуатации двух башенных кранов организация не обеспечила безопасность сотрудников. Да и за техническим состоянием самих конструкций следили плохо.

Рассмотрев все обстоятельства, суд пришел к выводу, что выявленные нарушения влекут непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

К слову, опечатан и больше не эксплуатируется другой опасный объект - "Площадка козлового крана”. Решение об этом на сроко 90 суток вынес уже Калининский районный суд Чебоксар.

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