2018-11-15T15:49:10+03:00
Общество

В Казани родители назвали своих детей Жасмин, Аврора и Бриллиант

В ЗАГСе города подведены итоги очередной отчетной неделе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Так, по данным специалистов, с 7 по 14 ноября в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 325 детей – 165 мальчиков и 160 девочек.

Сообщается, что в этот раз самый маленький вес новорожденного зафиксирован на отметке всего 670 граммов, а самый максимальный –5 250 граммов.

Обращаясь же к составленному списку имен, которыми горожане наградили своих детей, можно сказать, что наибольшую популярность на этой отчетной неделе имели: Артур, Роберт, Мирон, Софья, Амина, Арина, Асель, Руслан, Богдан, Ева, Карим и Дмитрий.

В рейтинг же самых редких попали: Зинаида, Устина, Клим, Иллария, Фатима, Сайдаш, Ольга, Алекс, Элла, Жасмин, Аврора и Бриллиант.

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