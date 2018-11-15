Спикер Госсовета Татарстана вручил госнаграды слесарю, директору и тренеру

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-15T17:35:35+03:00

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В этот четверг, 15 ноября, в Пушечном дворе Казанского Кремля спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в торжественной обстановке вручил государственные награды России и республики 49 людям.

Так, их за большой вклад в развитие региона были удостоены, в том числе, работники сферы образования, здравоохранения, государственного управления, науки и культуры, в иакже машиностроения и сельского хозяйства.

В частности, из рук спикера медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил слесарь аварийно-восстановительных работ Александр Добров, аппаратчик перегонки Гульсира Яппарова, директор завода дивинила и углеводородного сырья Леонид Кутуев и начальник смены Анвар Хайруллин.

Почетной грамотой Президента России был отмечен тренер по лыжным гонкам Владимир Махалов. А коллективу Татарской госфилармонии им. Габдуллы Тукая была объявлена благодарность Президента России.

Далее были вручены республиканские награды.