Спикер Госсовета Татарстана вручил госнаграды слесарю, директору и тренеру
В этот четверг, 15 ноября, в Пушечном дворе Казанского Кремля спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в торжественной обстановке вручил государственные награды России и республики 49 людям.
Так, их за большой вклад в развитие региона были удостоены, в том числе, работники сферы образования, здравоохранения, государственного управления, науки и культуры, в иакже машиностроения и сельского хозяйства.
В частности, из рук спикера медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил слесарь аварийно-восстановительных работ Александр Добров, аппаратчик перегонки Гульсира Яппарова, директор завода дивинила и углеводородного сырья Леонид Кутуев и начальник смены Анвар Хайруллин.
Почетной грамотой Президента России был отмечен тренер по лыжным гонкам Владимир Махалов. А коллективу Татарской госфилармонии им. Габдуллы Тукая была объявлена благодарность Президента России.
Далее были вручены республиканские награды.