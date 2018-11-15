2018-11-15T17:35:35+03:00
Общество

Спикер Госсовета Татарстана вручил госнаграды слесарю, директору и тренеру

Торжественная церемония прошла на территории Казанского Кремля
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: speaker.tatarstan.ruФото: speaker.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В этот четверг, 15 ноября, в Пушечном дворе Казанского Кремля спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в торжественной обстановке вручил государственные награды России и республики 49 людям.

Так, их за большой вклад в развитие региона были удостоены, в том числе, работники сферы образования, здравоохранения, государственного управления, науки и культуры, в иакже машиностроения и сельского хозяйства.

В частности, из рук спикера медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил слесарь аварийно-восстановительных работ Александр Добров, аппаратчик перегонки Гульсира Яппарова, директор завода дивинила и углеводородного сырья Леонид Кутуев и начальник смены Анвар Хайруллин.

Почетной грамотой Президента России был отмечен тренер по лыжным гонкам Владимир Махалов. А коллективу Татарской госфилармонии им. Габдуллы Тукая была объявлена благодарность Президента России.

Далее были вручены республиканские награды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Страхование запускает новую программу «Защити себя»
В Чувашии пенсионера, насмерть забившего человека трубой, хотят отправить в психбольницу
В Татарстане после магазинной ссоры мужчину увезли в больницу с ножевыми ранениями
В Татарстане капитально отремонтировали транспортную развязку на трассе М-7
В Татарстане перевернулся "КАМАЗ", груженый кирпичом
В Татарстане собираются создать 9 новых онкологических центров
В Казани родители назвали своих детей Жасмин, Аврора и Бриллиант
В Казани иномарка сбила пенсионерку-велосипедиста
В Набережных Челнах прокуратура оценила непедагогичное поведение преподавателя кадетской школы
Набережные Челны остались без главного архитектора
ВТБ начал выпуск бесконтактных карт МИР
В голосовании за имя для аэропорта Чебоксар лидирует космонавт Андриян Николаев
Ночью в Набережных Челнах загорелось кафе «Барон»
В декабре в Татарстане вместе с китайцами начнут производить автобусы на газу
Набережные Челны вторые в России по лучшим дорогам
Жительниц Казани приглашают на кастинг в шоу «Перезагрузка»
С татарстанца, который хотел сбежать, потребуют деньги за сломанный электронный браслет
В Чувашии от гриппа привито 35,5% от всего населения
В Чувашии хозяин горящего дома получил ожоги спины и верхних дыхательных путей
В Марий Эл водитель сбил двух пешеходов и сбежал
В Набережных Челнах появятся шесть новых детсадов на 1,5 тысячи мест
Три района Казани 16 ноября останутся без света
В Татарстане полицейские изъяли более килограмма синтетических наркотиков из Москвы
В Татарстане во время пожара в пятиэтажке была спасена мать с ребенком
19 ноября в Казани ряд телеканалов и радиостанций перестанут работать
Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Китае