В Казани иномарка сбила пенсионерку-велосипедиста
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ново-Савиновском районе столицы республики 14 ноября в 11.25. На проспекте Хусаина Ямашева иномарка сбила женщину-велосипедиста.
По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки DAEWOO GENTRA возле дома № 82 не выбрал безопасный боковой интервал и сбил велосипедиста.
Пострадавшей оказалась 63-летняя пенсионерка.
- В результате аварии женщина с ушибом головного мозга госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В отношении водителя возбуждено административное дело.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»