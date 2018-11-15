2018-11-15T15:39:56+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила пенсионерку-велосипедиста

ДТП произошло на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе
Лика ИСАЕВА
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Женщину с места ДТП госпитализировали.Женщину с места ДТП госпитализировали.Фото: Ольга БАТОВА
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ново-Савиновском районе столицы республики 14 ноября в 11.25. На проспекте Хусаина Ямашева иномарка сбила женщину-велосипедиста.

По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки DAEWOO GENTRA возле дома № 82 не выбрал безопасный боковой интервал и сбил велосипедиста.

Пострадавшей оказалась 63-летняя пенсионерка.

- В результате аварии женщина с ушибом головного мозга госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В отношении водителя возбуждено административное дело.

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