2018-11-15T16:01:57+03:00
Общество

В Татарстане собираются создать 9 новых онкологических центров

Кроме того, будет закуплено и современное оборудование
Олег ЛУГОВОЙ
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Накануне полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров раскритиковал Татарстан за рост смертности от онкозаболеваний.Накануне полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров раскритиковал Татарстан за рост смертности от онкозаболеваний.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этот четверг, 15 ноября, на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане создадут 9 новых центров амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики, а также закупят для Республиканского онкодиспансера современное оборудование для диагностики и лечения.

Все это должно снизить уровень смертности от злокачественных новообразований в Татарстане.

Напомним, накануне полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров раскритиковал Татарстан за рост этого показателя на 4%. В то время как по стране в целом наблюдается снижение смертности от онкозаболеваний.

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