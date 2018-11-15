2018-11-15T16:49:32+03:00
Авто

В Татарстане капитально отремонтировали транспортную развязку на трассе М-7

Обновление коснулось участка на Северной объездной дороге Казани
Лика ИСАЕВА
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Вот такая хорошая развязка появилась на М7Вот такая хорошая развязка появилась на М7
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В республике завершился капитальный ремонт транспортной развязки на 821-м км федеральной трассы М-7 «Волга». Произошли перестройка и расширение съездов. Нижний и верхний слои дорожного покрытия выполнены с такими добавками, которые позволяют увеличить срок его службы в два-три раза.

- При резких перепадах температуры воздуха битум в составе асфальтобетона становится хрупким, в результате образуются трещины, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». - Введение модификаторов и стабилизаторов (ПБВ) позволяет избежать этой проблемы, замедляет процессы старения и разрушения дорожного покрытия.

Дорожники построили 2,6 километров линий электроосвещения, установили 1,5 километров металлического барьерного ограждения, 18 сигнальных столбиков и 47 дорожных знаков. Для нанесения разметки использовали термопластик.

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