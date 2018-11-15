В Татарстане перевернулся "КАМАЗ", груженый кирпичом
Днем 15 ноября в Нижнекамске произошло ДТП. На улице Вокзальная, груженый кирпичами "КАМАЗ" оказался перевернут на проезжую часть. Кабина была деформирована, лобовое стекло разбито.
Весь груз оказался вывален на проезжую часть. Водитель грузовика и другие участники дорожного движения не пострадали. По словам очевидцев - стройматериалы даже долетели до тротуара. К счастью, пешеходы успели вовремя отскочить.
По словам водителя «КАМАЗа», резко вывернуть руль ему пришлось из-за иномарки белого цвета, которая неожиданно его подрезала. От резкого толчка груз переместился, и грузовик завалился на бок.
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