2018-11-15T14:44:08+03:00
Общество

Набережные Челны остались без главного архитектора

Василь Набиуллин уволен с этого поста по собственному желанию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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32-летний Василь Набиуллин покинул должность главного архитектора Набережных Челнов по собственному желанию. Так, что эта должность в татарстанском автограде пока вакантна. Кроме того, не известно кто станет на время поиска претендента на эту должность исполняющим обязанности главного архитектора.

Единственное, что сообщают местные СМИ, так это то, что часть функций были переданы главе управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Ильмиру Исхакову.

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