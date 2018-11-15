В Казани составят рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-15T18:59:03+03:00

Места в нем будут зависеть от количества жалоб и пожеланий жильцов

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С января 2019 года в Татарстане региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ намерен всерьез заняться работой управляющих компаний. Заявки жильцов будут обрабатывать в индивидуальном порядке до решения вопроса.

А чтобы улучшить качество выполняемых услуг, будет проведено исследование и составлен рейтинг управляющих компаний. ОМеста в нем будут зависеть от количества жалоб и пожеланий жильцов.

Та, высокий бал управляющей компании будет состоять из оценки жильцов о состоянии домов, проведения субботников и собраний. Эта система позволит снизить обращения граждан в вышестоящие органы.

По словам исполнительного директора регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Дмитрия Романова, жильцам необходимо научиться самим требовать с управляющих компаний все что они им должны. А там должны понимать, что если их работа не удовлетворяет людей, то могут лишить и лицензии.

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