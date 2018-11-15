В Набережных Челнах прокуратура оценила непедагогичное поведение преподавателя кадетской школы
Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту появления в соцсетях видеоролика, на котором педагог кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Каймановав агрессивной форме отчитывает ученицу.
Оказалось, что пятиклассница принесла с собой игрушку - "лизуна". Появление этого липкого предмета на уроке и вывело из себя учителя. Его гневная речь в отношении ребенка оценена прокурором как непедагогичная - непрофессионально повышать на ученика голос до крика.
- Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, что подрывает авторитет образовательной организации и системы образования города в целом, – заявляет прокуратура Набережных Челнов.
В итоге надзорный орган направил руководителю кадетской школы представление об устранении выявленных нарушений с требованием исключить подобные выходки педагогов.
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