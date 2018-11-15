2018-11-15T15:09:47+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах прокуратура оценила непедагогичное поведение преподавателя кадетской школы

Он рассердился на пятиклассницу из-за игрушки, принесенной в класс
Лика ИСАЕВА
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В итоге руководителю кадетской школы было направлено представление об устранении выявленных нарушений с требованием исключить подобные выходки педагогов.В итоге руководителю кадетской школы было направлено представление об устранении выявленных нарушений с требованием исключить подобные выходки педагогов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту появления в соцсетях видеоролика, на котором педагог кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Каймановав агрессивной форме отчитывает ученицу.

Оказалось, что пятиклассница принесла с собой игрушку - "лизуна". Появление этого липкого предмета на уроке и вывело из себя учителя. Его гневная речь в отношении ребенка оценена прокурором как непедагогичная - непрофессионально повышать на ученика голос до крика.

- Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, что подрывает авторитет образовательной организации и системы образования города в целом, – заявляет прокуратура Набережных Челнов.

В итоге надзорный орган направил руководителю кадетской школы представление об устранении выявленных нарушений с требованием исключить подобные выходки педагогов.

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