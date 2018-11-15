В Татарстане после магазинной ссоры мужчину увезли в больницу с ножевыми ранениями

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-15T17:02:42+03:00

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Все произошло 14 ноября в одном из магазинов Набережных Челнов. Вечером в магазине повздорили две компании. Трое мужчин после скандала с двумя незнакомцами решили уйти, но уходили они не вместе. Сначала помещение покинули двое, а третий, 29-летний мужчина, вышел попозже. Едва он оказался на улице, как упал и потерял сознание.

Врачи вызванной на место "скорой помощи" срочно доставили пострадавшего в больницу с тремя ножевыми ударами в шею, руку и плечо.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Покушение на убийство", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Все участники конфликта установлены, проверяется их причастность к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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