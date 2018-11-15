2018-11-15T17:23:46+03:00
Происшествия

В Чувашии пенсионера, насмерть забившего человека трубой, хотят отправить в психбольницу

Утверждается, что после убийства обвиняемый оттащил тело к местному оврагу
Олег ЛУГОВОЙ
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Материалы уголовного дела переданы в суд.Материалы уголовного дела переданы в суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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78-летнего жителя деревни Таганы Цивильского района Чувашии обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 22 августа фигурант уголовного дела в ходе ссоры с 76-летним потерпевшим вытолкал его из своего дома. На улице обвиняемый избил оппонента металлической трубой, а после камнями. Когда тот от полученных травм скончался, хозяин оттащил его тело к склону местного оврага.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать фактический характер, опасность своих действий и руководить ими. В следствие чего мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Все материалы расследования для принятия решения отправлены в суд.

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