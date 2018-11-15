В голосовании за имя для аэропорта Чебоксар лидирует космонавт Андриян Николаев

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-15T14:11:38+03:00

Он опережает знаменитого офтальмолога Святослава Федорова и создателя нового чувашского алфавита Ивана Яковлева

Изменить размер текста: A A

В число 47 аэропортов России, которым в рамках акции "Великие имена России", дадут имена выдающихся соотечественников, как известно, попала и воздушная гавань Чебоксар.

В число трех финалистов попали космонавт Андриян Николаев, а также офтальмолог Святослав Федоров и педагог Иван Яковлева

Пока в голосовании лидирует Николаев - третий советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, который в 1962 первым в истории космонавтики работал на орбите без скафандра. За него на данный момент свои голоса отдали 1667 человек.

На втором месте Святослав Федоров. Знаменитый советский и российский врач-офтальмолог, глазной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии. На его счету на данный момент 1105 голосов.

Замыкает тройку чувашский просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ, создатель нового чувашского алфавита и учебников чувашского, русского языков для чувашей Иван Яковлев. За него проголосовали 541 человек.