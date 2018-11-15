На дорогах Набережных Челнов появились предупреждающие надписи

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-15T18:21:12+03:00

Это сделано для повышения безопасности пешеходов на проезжей части

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На тротуарах Набережных Челнов появились предупреждающие надписи, которые должны сократить количество аварийных ситуаций с участием пешеходов.

Перед обычными «зебрами» - нерегулируемыми пешеходными переходами, появилась яркая надпись «Посмотрите» и стрелки, указывающие, в какие стороны необходимо посмотреть горожанам, прежде чем начать пересекать проезжую часть.

Эти предупеждеия уже есть на улице Батенчука в поселке ГЭС, на Набережночелнинском проспекте в районе остановки «Орловка» и на улице Королева. Сейчас в городе появилось только шесть подобных экспериментальных участков. Если статистика аварийных ситуаций в этих районах сократиться, то эти надписи нанесут и в других частях города.

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