2018-11-15T13:38:17+03:00
Экономика

В декабре в Татарстане вместе с китайцами начнут производить автобусы на газу

Собирать их будут в Набережных Челнах
Олег ЛУГОВОЙ
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За год хотят собрать 300 автобусов.За год хотят собрать 300 автобусов.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Татарстанская и китайские компании в Набережных Челнах уже в декабре этого года планируют запустить производство автобусов Lotos на газомоторном топливе. Об этом в четверг на традиционном брифинге заявила официальной представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, сборка этих машин будет происходить в Набережных Челнах. В 2019 году в планах выпустить 300 автобусов на газу. А с 2020-го этот объем должны увеличить в два раза – до 600 единиц техники.

Также, как отметила Лилия Галимова, в грядущем году будет разрабатываться новый для России вид автобуса под названием «Школьник».

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