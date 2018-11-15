В Татарстане собака-ищейка нашла у мужчины наркотики, которые он привез в колонию для сына

СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-15T18:08:50+03:00

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В колонии №3 в поселке Пановка за ранее совершенное преступление содержится молодой человек. На длительное свидание к нему прибыл 46-летний отец. Но пришел не с пустыми руками - он привез "гостинец" для отпрыска.

Оперативникам УФСИН стало известно, что папа к сыну едет не просто так, он тщательно готовится к встрече, и не только затем, чтобы обсудить с ним "что такое хорошо, а что такое плохо". Намерения родителя выяснила служебная собака, которая четко обозначила наличие "контрабанды".

В итоге у гостя колонии было найдено и изъято семь граммов гашиша, что потянуло на возбуждение уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.