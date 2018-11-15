Ночью в Набережных Челнах загорелось кафе «Барон»

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-15T13:46:20+03:00

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Поздно ночью в кафе «Барон» на бульваре Юных Ленинцев в 27 комплексе Набережных Челнов загорелась крыша. Сначала дым, а затем и пламя увидели жильцы ближайших домов и вызывали пожарных. Массовой эвакуации посетителей не потребовалась - в кафе на момент возгорания находился только один сотрудник.

По предварительной версии, накануне днем в кафе проходил ремонт - рабочие прокладывали газовую трубу под потолком. Искры от сварочного аппарата попали на утеплитель, который начал тлеть, а спустя какое то время вспыхнул.

За считанные минуты огонь перекинулся на кровлю кафе и загорелась крыша.

Сейчас проходит проверка по использованию рабочими правил техники безопасности во время проведения сварки.

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