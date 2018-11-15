С татарстанца, который хотел сбежать, потребуют деньги за сломанный электронный браслет

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-15T12:50:32+03:00

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23-летний житель Бавлов вместе со своим 21-летним приятелем обвиняются в групповом грабеже.

По версии правоохранителей, 30 августа этого года эта парочка напала на мужчину, избили его и отобрали у него мобильный телефон, а также пакет с продуктами. Подозреваемых задержали и на время следствия отправили под домашний арест, нацепив на них, для слежения, электронный браслет.

Вот только 23-летний фигурант в начале ноября решил сбежать и для этого повредил устройство. За что суд его отправил под арест. Парень сменил квартиру на камеру СИЗО. Но на этом его проблемы не закончились.

- В настоящее время готовится исковое заявление о взыскании с подозреваемого материального ущерба, причиненного в результате умышленной порчи электронного браслета, - сообщают в прокуратуре Татарстана.