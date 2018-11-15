2018-11-15T13:10:23+03:00
Авто

Набережные Челны вторые в России по лучшим дорогам

Татарстанский город обошел в топ-3 даже Москву
Искандер ЯРУЛЛИН
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По мнению жителей автограда дороги в Челнах лучше чем в МосквеПо мнению жителей автограда дороги в Челнах лучше чем в МосквеФото: Александр ЧЕРНОВ
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В опросе сервиса Superjob приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. Так, с 25 октября по 12 ноября в исследовании учитывались мнения совершеннолетних россиян, имеющих водительские права. Дело в том, что речь идет о составлении рейтинга городов с самыми лучшими дорогами.

В итоге больше всего голосов получила Тюмень (4,25 балла), а на втором месте оказались Набережные Челны (3,75 балла). При этом татарстанский город в топ-3 обогнала Москву (3,57 баллов).

А вот Казань в этом рейтинге, несмотря на все старания местных властей, заняла всего восьмое место с 3,27 баллами. Стоит отметить, что его ближайшие соседи столицы Чувашии и Марий Эл в этом голосовании не участвовали.

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