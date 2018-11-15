В Чувашии от гриппа привито 35,5% от всего населения
Накануне в республику поступила вторая партия вакцины для детей и беременных женщин
Речь идет об 435 тысячах человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщил на совещании с местными медоргнизациями зам главы Минздрава Чувашии Владимир Дубов, на сегодня в республике от гриппа привито 35,5% от всего населения – это 435 тысяч человек.
Также стало известно, что в Чувашию поступила вторая партия вакцины для детей и беременных женщин.
- Необходимо ускорить применение второй партии вакцины против гриппа «СОВИГРИПП», – подчеркнул Владимир Дубов.
Также было отмечено, что руководителям предприятий и организаций следует взять на особый контроль вакцинацию работников за счет работодателя.
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