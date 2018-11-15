В Чувашии от гриппа привито 35,5% от всего населения

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-15T12:27:37+03:00

Речь идет об 435 тысячах человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в республику поступила вторая партия вакцины для детей и беременных женщин

Изменить размер текста: A A

Как сообщил на совещании с местными медоргнизациями зам главы Минздрава Чувашии Владимир Дубов, на сегодня в республике от гриппа привито 35,5% от всего населения – это 435 тысяч человек.

Также стало известно, что в Чувашию поступила вторая партия вакцины для детей и беременных женщин.

- Необходимо ускорить применение второй партии вакцины против гриппа «СОВИГРИПП», – подчеркнул Владимир Дубов.

Также было отмечено, что руководителям предприятий и организаций следует взять на особый контроль вакцинацию работников за счет работодателя.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»