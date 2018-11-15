В Чувашии хозяин горящего дома получил ожоги спины и верхних дыхательных путей

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-15T11:55:56+03:00

По предварительной версии, мужчина пытался согреть комнату с помощью духовки

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Накануне около 19.30 в деревне Пиндиково Козловского района загорелся частный кирпичный дом. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось отстоять от огня ближайшие надворные постройки и жилое здание соседей.

В результате были повреждены внутренняя отделка и вещи в горящем доме. Его хозяин с ожогами спины и верхних дыхательных путей был отправлен в больницу.

- По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования - хозяин, включив духовку для обогрева комнаты и недоглядел за огнем, - сообщают в МЧС Чувашии.

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