В Чувашии хозяин горящего дома получил ожоги спины и верхних дыхательных путей
Накануне около 19.30 в деревне Пиндиково Козловского района загорелся частный кирпичный дом. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось отстоять от огня ближайшие надворные постройки и жилое здание соседей.
В результате были повреждены внутренняя отделка и вещи в горящем доме. Его хозяин с ожогами спины и верхних дыхательных путей был отправлен в больницу.
- По предварительной версии, к пожару привело нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования - хозяин, включив духовку для обогрева комнаты и недоглядел за огнем, - сообщают в МЧС Чувашии.
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