В Марий Эл водитель сбил двух пешеходов и сбежал

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-15T11:54:46+03:00

Выжил только один пешеход. Его с различными травмами госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один человек от полученных травм скончался на месте ДТП

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Накануне вечером – около 16.40, в Медведевском районе Марий Эл автомобиль сбил сразу двух пешеходов.

Произошло ДТП на 108 километре дороги «Вятка». Там пока неустановленный водитель наехал на людей и в нарушении правил дорожного движения скрылся с места происшествия.

В результате наезда от полученных травм на месте скончалась 35-летняя женщина. Второй пешеход – 62-летний мужчина был госпитализирован.

- Госавтоинспекция обращается за помощью в установлении обстоятельств данного ДТП и просит очевидцев случившегося позвонить по телефонам: 8(8362) 68-09-70, 68-09-71, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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