В Марий Эл водитель сбил двух пешеходов и сбежал
Накануне вечером – около 16.40, в Медведевском районе Марий Эл автомобиль сбил сразу двух пешеходов.
Произошло ДТП на 108 километре дороги «Вятка». Там пока неустановленный водитель наехал на людей и в нарушении правил дорожного движения скрылся с места происшествия.
В результате наезда от полученных травм на месте скончалась 35-летняя женщина. Второй пешеход – 62-летний мужчина был госпитализирован.
- Госавтоинспекция обращается за помощью в установлении обстоятельств данного ДТП и просит очевидцев случившегося позвонить по телефонам: 8(8362) 68-09-70, 68-09-71, - сообщает ГИБДД Марий Эл.
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