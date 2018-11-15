Три района Казани 16 ноября останутся без света

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-15T10:53:33+03:00

Свет отключат на несколько часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Электричество отключат в жилых районах, поселках и садоводческих товариществах

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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так,16 ноября без света останутся сразу 3 района города.

С 8.00 до 13.00 без электричество отключат в домах Вахитовского района по улицам Московская, 72/10, Парижской Коммуны, 14, 19, Татарстан, 18, Худякова, 7 корпус 3;

С 8.00 до 11.00 света не будет по улицам Дзержинского, 11а; К.Маркса, 12 , 14, 164;

С 14.00 до 18.00 во тьму погрузятся дома по улицам Насыри, 10, Зайни Султана, 8, 12, Татарстан, 7, 7а;

С 13.00 до 17.00 электричество отключат по улицам Камала, 53, 55, по Татарстан, 66 а, 60, 62, 70, 72, Тинчурина, 3, 7, 9, 9/1.

С 9.00 до 17.00 света не будет в поселке Отары Приволжского района по улицам Гагарина, Дорожная, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарская 1-я, 2-я, 8-я, 3-я, переулок Отарский, Поперечно-Отарская, Поперечно-Молодежная, Приволжская, Центрально-Отарская, а также в домах №№9, 10, 20 на ул.Южно-Промышленная.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся дома Советского района, расположенные по адресам: ул.Мамадышский тракт, 30а, а также в садовых товариществах «Вишенка», «Горизонт», «Дубки», «Подлужный»;

с 9.00 до 17.00 свет отключат в поселке Вознесенское по улицам Аргамак, Армут, Ахмет-Хана Султана, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Бишек, Вознесенская, Вишневая, Грачиная, Добротная, Дубравная, Дуслар, переулок Дивный, Дивизионная, Дэртле, Жаворонковая, Заречная, Зарничная, переулок Загадочный, Иман, Иркен, Ивана Кабушкина, Камская, Карлыгач, Кардашлек, Луговая, Миляшле, Нардуган, Назлы, Парканат, Профсоюзная, переулок Праздничный, Радужная, Связная, Снайперская, Тузганак, Центральная, переулок Экият, Якташлар.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».