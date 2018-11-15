В Татарстане полицейские изъяли более килограмма синтетических наркотиков из Москвы

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-15T10:32:48+03:00

При обыске у подозреваемых также был обнаружен ноутбук с адресами тайников

Изменить размер текста: A A

Правоохранители вышли на 32-летнюю женщину и ее 27-летнего сожителя. По оперативной информации, эта пара бесконтактным способом покупала синтетические наркотики в Москве, а затем продавали их через тайники оптовым покупателям на территории Казани и Зеленодольского района.

В их съемном коттедже в поселке Новая Тура полицейские во время обыска нашли и изъяли 1 250 граммов той самой «синтетики». Также были обнаружены предметы для фасовки, 600 тысяч рублей незаконной прибыли и ноутбук с адресами тайников, где оставлялись наркотики.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»