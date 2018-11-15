В Татарстане во время пожара в пятиэтажке была спасена мать с ребенком

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-15T10:15:45+03:00

Дым из складского помещения в подвале отрезал им выход на улицу

Изменить размер текста: A A

Этой ночью на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Альметьевске горит подвал дома на улице Советская.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в складском помещении под первым этажом. К этому моменту из дома на улицу вышли 50 человек, в том числе 11 детей – здания заполнял густой и едкий дым.

Отрезанными от путей спасения оказалась 30-летняя женщина и ее малолетняя дочь. Они находились в одной из квартир. Пожарные вывели их наружу при помощи специальных масок.

Площадь потушенного пожара в итоге составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия в неосторожном обращении с огнем.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»