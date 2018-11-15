19 ноября в Казани ряд телеканалов и радиостанций перестанут работать

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-15T09:58:54+03:00

Об этом сообщает Роскомнадзор Татарстана

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В следующий понедельник, 19 ноября, в столице Татарстана временно прекратят свое вещание ряд телеканалов и радиостанций.

Причина неудобства в запланированных работах по ремонту на антенно-фидерных устройствах в местном радиотелевизионном центре.

Так, с 8.00 до 16.00 в Казани отключатся телеканалы: «Первый канал», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», а также программы первого и второго мультиплексов.

На этот же период времени запланировано прерывание вещания радиостанций: «Радио России», «Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк» и «Вести ФМ». Сообщает пресс-служба управления Роскомнадзора по Татарстану.

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