Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Китае
15 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в китайскую провинцию Гуандун. Он уже встретился с местным генсеком Линь Цзи.
Который выразил мнение, что регионам нужно усиливать сотрудничество как в экономике и промышленности, так и в образовании, а также культуре.
- Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению связей в различных сферах. Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне. Мы могли бы развивать взаимодействие с провинцией Гуандун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других направлениях, - в свою очередь заверил Рустам Минниханов уже на бизнес-форуме с участием деловых кругов Татарстана и провинции Гуандун.
У главы республики в планах также встретится с вице-губернатором провинции Оуяном Вэймином. Кроме того, Рустам Минниханов намерен посетить предприятия по производству автомобилей, а 16 ноября в городе Шэньчжэнь Китайскую выставку высоких технологий CHTF.