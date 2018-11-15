Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Китае

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-15T09:48:20+03:00

Рустам Минниханов уже встретился с генсеком правительства провинции Гуандун и принял участие в бизнес-форуме

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15 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в китайскую провинцию Гуандун. Он уже встретился с местным генсеком Линь Цзи.

Который выразил мнение, что регионам нужно усиливать сотрудничество как в экономике и промышленности, так и в образовании, а также культуре.

- Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению связей в различных сферах. Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне. Мы могли бы развивать взаимодействие с провинцией Гуандун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других направлениях, - в свою очередь заверил Рустам Минниханов уже на бизнес-форуме с участием деловых кругов Татарстана и провинции Гуандун.

У главы республики в планах также встретится с вице-губернатором провинции Оуяном Вэймином. Кроме того, Рустам Минниханов намерен посетить предприятия по производству автомобилей, а 16 ноября в городе Шэньчжэнь Китайскую выставку высоких технологий CHTF.