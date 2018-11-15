2018-11-15T08:42:36+03:00
Общество

Вопросом обманутых дольщиков в Татарстане занялся Игорь Комаров

Полномочный представитель Президента в ПФО призвал не допускать рост их числа
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане надо достроить 27 проблемных домовВ Татарстане надо достроить 27 проблемных домовФото: Из материалов пресс-службы
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Во время своего визита в Татарстан полномочный представитель Президента России Игорь Комаров призвал руководство республики не допускать роста числа обманутых дольщиков.

- Татарстану придется нарастить темпы жилищного строительства до 3,6 миллионов квадратных метров в год, - заявил Комаров во время своего визита в Казань.

Напомним, что на сегодняшний день в республике ежегодно сдается новостройки общей площадью 2,4 миллионов квадратных метров. Только в этом случае республике удастся вовремя выполнить поручения Президента России Владимира Путина о строительстве жилья для жителей страны.

Напомним, что на данный момент число обманутых дольщиков официально достигло 4,4 тысяч человек. 27 проблемных домов еще только предстоит достроить.

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