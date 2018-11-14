2018-11-14T21:40:11+03:00
Общество

В Казани научат бороться с экстремизмом с помощью мультфильмов и фольклора

На межнациональный форум приедут представители из разных городов страны
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Ethnomir.ruФото: Ethnomir.ru
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15 ноября в Казани стартует VI молодёжный межнациональный форум «Дружба народов – наше богатство». Форум объединит 150 делегатов из 20 районов Татарстана и 13 регионов России: Саратовская, Омская, Оренбургская, Орловская области, ХМАО, Молдова, Кабардино-Балкария, Пермский край и другие. Так же приедут граждане иностранных государств.

Участникам мероприятия будут объяснять, как гармонизировать межнациональные отношения и заниматься профилактикой экстремизма.

Программа форума состоит из нескольких частей. В рамках площадки «Информационный контент» пройдут мастер-классы по созданию и продвижению видеопродукта по борьбе с экстремизмом. В «Творческой мастерской» можно будет научиться заниматься социальным проектированием с помощью фольклора и национального колорита. А на площадке «Изучение технологии форум-театр МУВИ» молодых людей обучат способам выхода из конфликтных ситуаций, связанных с межнациональными вопросами при помощи театра и создания анимации.

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