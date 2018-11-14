2018-11-14T20:22:22+03:00
Происшествия

В Казани "Лада" не заметила припаркованную "Газель" и лишилась крыши

37-летнего водителя легковушки с серьезными травмами доставили в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани на улице Голубятникова ВАЗ 2114 совершил наезд на припаркованную у обочины "Газель". Авария произошла 14 ноября приблизительно в 16.00.

По предварительной версии, водитель "четырнадцатой" попросту не заметил "Газель". Со слов очевидцев, мужчина был пьян.

В результате ДТП 37-летний владелец отечественной легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован. От его автомобиля осталось одно слово: от столкновения у него оторвало крышу и смяло всю правую сторону. В "Газели" на момент аварии никого не было.

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