По Казани начали ходить новые трехсекционные трамваи и электробус

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-14T17:39:24+03:00

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Общественный транспорт Казани продолжает приростать новыми "экспонатами". Так. перевозить пассажиров начали новые трехсекционные трамваи и электробус KAMAZ-6282.

Трехсекционные трамваи уже давно колесят по столице Татарстана, но таких трамваев еще не было. Вагоны сборки АО «Уралтрансмаш» выполнены в фирменном рубиновом цвете. Трамвай может вместить почти 170 человек, также предусмотрено 29 мест для сидения.

Если трамваями в Казани никого не удивишь, то электробусы только набирают популярность. Так, на дороги столицы Татарстана будет выходить камазовский электробус «второго поколения». Он отличается ультрабыстрой зарядкой, которая занимает до 20 минут. В дополнение используется бортовое зарядное устройство, которое может заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 330В.

Электробус рассчитан на 85 человек, в нем предусмотрено 33 места для сидения. Опытный образец, переданный Казани, будет ездить по маршруту 3-го троллейбуса от речного порта до остановки «улица Академика Глушко».