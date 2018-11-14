В Чебоксарах медработники проведут бесплатную зарядку для горожан
В дальнейшем минздрав Чувашии планирует делать такие мероприятия еженедельно
Фото: министерство здравоохранения Чувашии
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В четверг, 15 ноября, медики четырех больниц Чебоксар проведут зарядки в разных частях города. Принять в них участие совершенно бесплатно сможет любой желающий.
В 7 часов утра зарядка состоится в сквере имени Константина Иванова. В 7.15 - возле входа в детскую поликлинику по Эгерскому бульвару, 6/1. Также в 7.15 горожан приглашают размяться возле памятника Низами Гянджеви. А в 7.30 - возле главного входа в Республиканский кардиологический диспансер (ул. Гладкова, 29а).
В дальнейшем министерство здравоохранения Чувашии планирует проводить такие мероприятия ежедневно.