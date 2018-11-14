В Татарстане с неокрепшего льда спасли нетрезвого мужчину

СЕГОДНЯ 20:57 2018-11-14T20:57:53+03:00

Для чего он вышел на лед реки Вятка, мужчина пояснить не смог

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Операцию по спасению 25-летнего жителя Мамадыша провели сегодня, 14 ноября, спасатели ЗПСО-5 МЧС Татарстана. К ним в 10.29 от сотрудников полиции поступило сообщение, что на льду реки Вятки напротив улицы Чкалова находится мужчина. Тот вернуться назад не может - до берега 60 метров, а лед еще неокреп.

Прибывшие на место ЧП спасатели на лодке «Казанка» добрались до мужчины. Они затащили его в лодку и доставили к берегу. В 11.20 спасенного уже забирали полицейские. От госпитализации житель Мамадыша отказался.

Выяснилось, что спасти своего сына попросл отец спасенного. Моодой человек был нетрезв, и пояснить, зачем он забрался на лед, не смог.

- Участковым уполномоченным полиции был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в МЧС Татарстана.