В Татарстане отремонтировали аварийный мост через реку Тиганка

СЕГОДНЯ 19:24 2018-11-14T19:24:26+03:00

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14 ноября в Татарстане после ремонта открылось движение по мосту через реку Тиганка в селе Большие Тиганы, что на трассе Алексеевское-Билярск Алексеевского района республики.

Это двухпролетный мост. Длина отремонтированного участка составляет 37 метров, ширина – 14 метров. Ремонт моста начат в июле 2018 года. Всего на реставрацию участка потратили чуть более 85 миллионов рублей.

- В ходе ремонта на мосту установлены 229 погонных метров перильного оцинкованного ограждения, 85 погонных метров барьерного металлического ограждения и 186 погонных метров барьерного ограждения на подходах к мосту, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Мост построен в 1982 году и к 2018 году его состояние было признано аварийным. Каждый год во время весеннего паводка мост затапливало, что затрудняло движение автотранспорта, в том числе школьного автобуса. После ремонта опоры моста подняты на 3 метра и проезд стал безопасным.