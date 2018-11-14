2018-11-14T19:24:26+03:00
Общество

В Татарстане отремонтировали аварийный мост через реку Тиганка

Он располагается в Алексеевском районе
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: миндортранс РТ.Фото: миндортранс РТ.
Изменить размер текста:

14 ноября в Татарстане после ремонта открылось движение по мосту через реку Тиганка в селе Большие Тиганы, что на трассе Алексеевское-Билярск Алексеевского района республики.

Это двухпролетный мост. Длина отремонтированного участка составляет 37 метров, ширина – 14 метров. Ремонт моста начат в июле 2018 года. Всего на реставрацию участка потратили чуть более 85 миллионов рублей.

- В ходе ремонта на мосту установлены 229 погонных метров перильного оцинкованного ограждения, 85 погонных метров барьерного металлического ограждения и 186 погонных метров барьерного ограждения на подходах к мосту, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Мост построен в 1982 году и к 2018 году его состояние было признано аварийным. Каждый год во время весеннего паводка мост затапливало, что затрудняло движение автотранспорта, в том числе школьного автобуса. После ремонта опоры моста подняты на 3 метра и проезд стал безопасным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане с неокрепшего льда спасли нетрезвого мужчину
В Казани "Лада" не заметила припаркованную "Газель" и лишилась крыши
Казань примет Международный турнир по борьбе на поясах
В Чебоксарах медработники проведут бесплатную зарядку для горожан
Победителю фестиваля работающей молодежи в Казани вручат 250 000 рублей и кубок президента
В Казани обнаружили две тысячи квадратных метров загрязненной почвы
Открытие центральной городской елки и ледового городка в Казани будет стоить почти 3 миллиона рублей
По Казани начали ходить новые трехсекционные трамваи и электробус
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
На стройке детского сада в Татарстане нашли тело мужчины
Мусорная реформа по-татарстански: Плата за вывоз мусора может вырасти в два раза
В Казани мужчина пытался зарезать таксиста, сделавшего ему замечание
Полпред президента России в ПФО раскритиковал Татарстан за смертность из-за онкологии
ВТБ Капитал назван лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии Global Finance
Финалистка «Голоса» выступит на фестивале в Казани
В Татарстане мошенники обманывают пенсионеров, предлагая по 1,5 тысячи рублей от лица Пенсионного Фонда
Три района Казани 15 ноября останутся без света